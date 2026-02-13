В Бобруйске мать вызвала милицию на сына из-за золотых украшений

Жительница Бобруйска обратилась в милицию из-за украшений из золота. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию из-за пропажи драгоценностей на 12 тысяч рублей позвонила 61-летняя пенсионерка.
Оперативники установили, что кражу совершил ее 43-летний сын, который приехал в гости. Пока женщина была на работе, фигурант украл из шкатулки матери золотые украшения и продал их.
Фигуранта будут судить за кражу.
Кроме того, СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля «Пассажир — в реанимации». Ранее «Комсомолка» писала о том, что выходка пассажира задержала поезда на Минск из Витебска, Москвы и Крупок.
И мы писали, что новый сервис такси с фиксированными ценами заработал в Беларуси.