Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бобруйске мать вызвала милицию на сына из-за золотых украшений

В Бобруйске пенсионерка лишилась золотых украшений на 12 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Бобруйска обратилась в милицию из-за украшений из золота. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию из-за пропажи драгоценностей на 12 тысяч рублей позвонила 61-летняя пенсионерка.

Оперативники установили, что кражу совершил ее 43-летний сын, который приехал в гости. Пока женщина была на работе, фигурант украл из шкатулки матери золотые украшения и продал их.

Фигуранта будут судить за кражу.

Кроме того, СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля «Пассажир — в реанимации». Ранее «Комсомолка» писала о том, что выходка пассажира задержала поезда на Минск из Витебска, Москвы и Крупок.

И мы писали, что новый сервис такси с фиксированными ценами заработал в Беларуси.