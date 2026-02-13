В Бобруйске мать вызвала милицию на сына из-за золотых украшений

Кроме того, СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля «Пассажир — в реанимации». Ранее «Комсомолка» писала о том, что выходка пассажира задержала поезда на Минск из Витебска, Москвы и Крупок.