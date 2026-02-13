Киберпреступники продолжают наживаться на дружбе и доверии омичей

В полицию обратилась с заявлением 22-летняя закройщица одного омского ателье. Девушка решила заказать партию визитных карточек на одном из сайтов, предлагающих полиграфические услуги. Доверившись неизвестным ей людям, она оплатила 23 тысячи рублей — всю требуемую за заказ сумму. Однако, заказ к ней так и не пришел, а сайт исчез из интернет-пространства. Еще одна жительница Омска лишилась 3 тысяч рублей. Дама без раздумий откликнувшись на просьбу знакомого в мессенджере срочно занять ему денег. Переведя сумму, она позвонила знакомому, чтобы по-дружески поддержать его в непростой — как он описал — ситуации. Однако, знакомы денег не получал, не просил и проблем не имел. Как оказалось, его аккаунт взломали мошенники и общались с доверчивой дамой от его имени.