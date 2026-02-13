«Салават Юлаев» встретится с лидером «Востока» магнитогорским «Металлургом»

Сегодня, 13 февраля, в Уфе большой хоккей. После перерыва, связанного с Матчем звезд, «Салават Юлаев» на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи в семь вечера.
Уфимцы подошли к игре на подъеме: до паузы команда выдала пять побед подряд. Но и соперник не уступает: «Магнитка» тоже идет с пятиматчевой победной серией. Подопечные Андрея Разина уверенно лидируют в Восточной конференции, оформили выход в плей-офф первыми и оторвались от преследователей с приличным отрывом. «Салават» пока держится на шестой строчке.
В этом сезоне команды обменялись победами. В сентябре уфимцы вырвали победу в овертайме — 3:2. В октябре «Металлург» взял реванш в гостях, закончив матч со счетом 6:4. Сегодняшняя игра определит, кто выйдет вперед в личных встречах.
