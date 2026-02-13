В Гомеле люди оказались заблокированы в кафе из-за схода наледи с крыши

Всего на Гомельщине за сутки зафиксировали три случая обрушения строений и конструкций из-за снега и наледи. Кроме козырька кафе в Гомеле, обрушилась кровля трехквартирного жилого дома в деревне Ректа Жлобинского района. К счастью, никто не пострадал. Люди из дома вышли самостоятельно.