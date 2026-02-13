Ричмонд
В Гомеле люди оказались заблокированы в кафе из-за схода наледи с крыши

МЧС спасло людей, застрявших в кафе из-за схода наледи с крыши жилого дома в Гомеле.

Источник: стоп-кадр | видео МЧС

ЧП произошло вечером 12 февраля в областном центре. Из кафе на проспекте Победы позвонили и сообщили о сходе наледи с крыши многоквартирного жилого дома. Снежная глыба упала на козырек кафе, частично разбила его и блокировала вход в кафе.

Сотрудники МЧС использовали лестницу и инструмент и разобрали крепления козырька, чтобы деблокировать выход.

— В кофейне находилось 10 человек, все самостоятельно покинули его после разборки конструкции. Никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.

Всего на Гомельщине за сутки зафиксировали три случая обрушения строений и конструкций из-за снега и наледи. Кроме козырька кафе в Гомеле, обрушилась кровля трехквартирного жилого дома в деревне Ректа Жлобинского района. К счастью, никто не пострадал. Люди из дома вышли самостоятельно.