В Самарской области водитель Lada Priora врезался в дерево и погиб на месте

В Исаклинском районе Самарской области сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП. По предварительным данным, 13 февраля в 14:00 на 2-м километре автодороги «Исаклы-Саперкино» 21-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, съехал с трассы и разбился, сообщает ГУ МВД по Самарской области.