В Самарской области водитель Lada Priora врезался в дерево и погиб на месте

В Исаклинском районе Самарской области сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП. По предварительным данным, 13 февраля в 14:00 на 2-м километре автодороги «Исаклы-Саперкино» 21-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, съехал с трассы и разбился, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Молодой человек превысил скорость передвижения, не справился с управлением и наехал на дерево. Водитель скончался на месте ДТП», — рассказазали в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителям напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, учета погодных условий и выбора безопасной скорости.