В Самарской области из-за пожара в жилом доме погиб мужчина

В Исаклинском районе Самарской области произошло крупное возгорание. В деревне Старый Шунгут вспыхнул жилой дом, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— На улице Центральной загорелся жилой дом. На место происшествия незамедлительно направили пожарные расчеты и добровольная пожарная команда из сельского поселения Новое Якушкино, — отметили в сообщении.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. К сожалению, есть погибший. Личность мужчины устанавливается. На данный момент идет проливка и разбор конструкций. О причинах возникновения пожара и других возможных пострадавших не сообщается.