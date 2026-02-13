Ричмонд
В Башкирии 14 февраля пройдет «Лыжня России»

Стала известна программа «Лыжни России — 2026» в республике.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 14 февраля, во всех городах и районах Башкирии состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2026». В региональном Минспорте уточнили, что центральной площадкой в республике выбран Салават.

По данным ведомства, лыжню проложат по набережной реки Белой на улице Городской пляж, 1. Торжественное открытие состоится в 11:45, старт намечен ровно на полдень.

Организаторы обещают насыщенную программу. Для зрителей и участников подготовили детскую игровую зону, площадку для семейного отдыха и большой концерт с участием лучших городских творческих коллективов. После забега всех лыжников пригласят согреться и подкрепиться полевой кухне.

Чтобы принять участие в гонке, нужно заранее зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram.