В Башкирии 14 февраля пройдет «Лыжня России»

Завтра, 14 февраля, во всех городах и районах Башкирии состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2026». В региональном Минспорте уточнили, что центральной площадкой в республике выбран Салават.
По данным ведомства, лыжню проложат по набережной реки Белой на улице Городской пляж, 1. Торжественное открытие состоится в 11:45, старт намечен ровно на полдень.
Организаторы обещают насыщенную программу. Для зрителей и участников подготовили детскую игровую зону, площадку для семейного отдыха и большой концерт с участием лучших городских творческих коллективов. После забега всех лыжников пригласят согреться и подкрепиться полевой кухне.
Чтобы принять участие в гонке, нужно заранее зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
