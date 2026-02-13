«Многостаночник» из Гродно обманул 8 человек на 194 тысячи рублей

По версии следствия, 36-летний гродненец с 2021 года предлагал различные платные услуги, включая помощь в получении виз, вида на жительство, а также в подборе автомобилей за границей. За свои «услуги» он назначал большие суммы, уверяя клиентов в наличии необходимых связей и гарантированном результате. Для повышения доверия им запрашивались у клиентов документы, после мошенник затягивал процесс и в итоге сообщал о «неудаче».
Первой потерпевшей стала женщина, которая обратилась к аферисту в 2021 году за помощью в оформлении вида на жительство. Она заплатила ему 3 тысячи долларов, но осталась ни с чем: мужчина заявил, что ничего сделать не смог. Затем он обманул своего бывшего знакомого, предложив открыть совместный бизнес по продаже автомобилей из Европы. В несуществующий проект тот вложил 8 тысяч долларов США.
На этом мошенник не остановился и продолжал зарабатывать на доверчивости людей. В итоге установлено восемь пострадавших, а общий размер нанесенного ущерба превысил 194 тысячи рублей. Когда жертвы осознали случившееся, они обратились в милицию.
«В ходе допроса мужчина рассказал следователю, что имел крупные долги и тратил полученные деньги на их погашение. Он признал, что действительно покупал автомобили в Европе, но исключительно для личных нужд», — говорится в сообщении СК.
Установлено, что фигурант занимает руководящую должность в частной фирме.
Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но в отношении него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, в рамках которого он взят под стражу.