«Многостаночник» из Гродно обманул 8 человек на 194 тысячи рублей

Первой потерпевшей стала женщина, которая обратилась к аферисту в 2021 году за помощью в оформлении вида на жительство. Она заплатила ему 3 тысячи долларов, но осталась ни с чем: мужчина заявил, что ничего сделать не смог. Затем он обманул своего бывшего знакомого, предложив открыть совместный бизнес по продаже автомобилей из Европы. В несуществующий проект тот вложил 8 тысяч долларов США.