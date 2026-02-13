Ричмонд
Пятеро детей пострадали при сходе наледи с крыши в Нижнем Новгороде

Пятеро детей пострадали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде из-за схода льда с крыши. Состояние одного ребенка оценивается как средней тяжести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде пять детей госпитализированы после схода наледи с крыши административного здания в историческом центре города. Инцидент произошел на улице Рождественской, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Дети вместе с родителями приехали на экскурсию в музей, который находится в этом здании. Наледь рухнула, когда группа людей находилась у входа. В администрации района отметили, что у дома на Рождественской сразу несколько собственников.

Всех пятерых несовершеннолетних экстренно доставили в медицинское учреждение. Четверо пострадавших получили легкие травмы, а состояние еще одного ребенка оценивается как средней тяжести. Власти района заявили, что держат ситуацию на контроле, и сейчас устанавливаются ответственные за содержание кровли здания.