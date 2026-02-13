Пятерых подозреваемых в хулиганстве задержали в Батайске

Напомним, изначально о разборке стражи порядка узнали из публикаций в сети — сообщалось, что несколько человек якобы повредили стекла и входную дверь в одном из многоквартирных домов. Затем, уже по информации полиции, с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что когда-то у него был конфликт с хулиганами, и через время они пришли к его дому.