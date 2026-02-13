Пятерых подозреваемых в хулиганстве задержали в Батайске

В Батайске задержали всех пятерых подозреваемых в хулиганстве, после которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— В настоящее время все пятеро подозреваемых находятся в отделе полиции. С ними проводятся следственные действия. Среди задержанных — одна женщина. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — рассказали в полиции.
Предполагается, что сообщники повредили чужое имущество, а также нанесли пострадавшему телесные повреждения, степень которых установят судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, изначально о разборке стражи порядка узнали из публикаций в сети — сообщалось, что несколько человек якобы повредили стекла и входную дверь в одном из многоквартирных домов. Затем, уже по информации полиции, с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что когда-то у него был конфликт с хулиганами, и через время они пришли к его дому.
Известно, что до возбуждения уголовного дела в отношении зачинщика хулиганской выходки составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.