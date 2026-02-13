890 мигрантов проверили в Люберцах при поддержке спецназа Росгвардии. Видео

В подмосковных Люберцах прошел масштабный миграционный рейд на территории крупного объекта недвижимости. Безопасность оперативных мероприятий обеспечивали бойцы ОМОН «Русич», сообщает пресс-служба Росгвардии.
Всего в ходе рейда правоохранители проверили документы у 890 иностранных граждан. По результатам проверки к административной ответственности за нарушение режима пребывания привлечено 20 человек.
Семь иностранцев будут принудительно выдворены за пределы России, а в отношении еще одного нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.
Помимо нарушений миграционного законодательства, силовики обнаружили на объекте крупную партию контрафактной продукции известных мировых брендов. По факту организации незаконной миграции следственными органами возбуждено уголовное дело.