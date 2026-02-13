Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявили обвинения

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинения в терроризме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении теракта Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», — сказала она.
Мотив преступления — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей, отметила Петренко.
СК продолжает устанавливать других организаторов покушения.
Покушение на генерала.
Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал ему проездные билеты. Его задержали. Вторая проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.
Васин и Корба признали вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.