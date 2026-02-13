Глыба льда упала на женщину с ребенком в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный на улице Рождественской. С крыши здания на них обрушилась глыба льда. Дети были доставлены в больницу. Четверо из них в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок — в состоянии средней тяжести.