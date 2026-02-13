Ричмонд
Глыба льда упала на женщину с ребенком в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Ребенка доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Происшествие случилось на улице Дьяконова в Автозаводском районе. Наледь упала с козырька магазина, расположенного на первом этаже жилого дома, в тот момент когда возле него стояла мать с ребенком. Обоих доставили в больницу.

— Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает, — рассказали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Женщина от госпитализации отказалась.

Отмечается также, что дом, в котором расположен магазин, обслуживает домоуправляющая компания. Администрация района держит ситуацию на контроле.

Кроме того, прокуратура Автозаводского района проведет проверку по факту падения наледи. Если обнаружатся нарушения будут предприняты меры.

Напомним, в этот же день еще пятеро детей пострадали от схода наледи с крыши.

Дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный на улице Рождественской. С крыши здания на них обрушилась глыба льда. Дети были доставлены в больницу. Четверо из них в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок — в состоянии средней тяжести.