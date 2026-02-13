У бывшего нижегородского судьи Вячеслава Сапеги требуют изъять имущество

В 2014 году «с помощью ничтожной сделки», говорится в иске, Вячеслав Сапега купил в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв. м за 7,5 млн руб. и оформил ее на тещу — Ларису Щербинину. В 2020 году он приобрел за 30 млн руб. квартиру и машино-место на Новоалексеевской улице в Москве и оформил ее на тестя Анатолия Щербинина.