Жильцы двухэтажки в Волгограде провели две недели без отопления

— На улице начал бить фонтанчик кипятка. Я позвонила в диспетчерскую. Два дня рабочие тепловых сетей пытались заварить трубу. Отопительная система промерзла, и представители управляющей компании отогревали ее горелками, — рассказывает жительница одной из квартир Елена. — Четыре квартиры даже без холодной воды сидели, все замерзло. У меня в углу комнаты был лед, там теперь плесень будет. Только когда пошли жалобы, УК что-то начала делать.