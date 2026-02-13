Жильцы двухэтажки в Волгограде провели две недели без отопления

Горожане куда только ни обращались. Но результатов это не приносило. Согретый замерзшего не разумеет.
— На улице начал бить фонтанчик кипятка. Я позвонила в диспетчерскую. Два дня рабочие тепловых сетей пытались заварить трубу. Отопительная система промерзла, и представители управляющей компании отогревали ее горелками, — рассказывает жительница одной из квартир Елена. — Четыре квартиры даже без холодной воды сидели, все замерзло. У меня в углу комнаты был лед, там теперь плесень будет. Только когда пошли жалобы, УК что-то начала делать.
Накануне приезда корреспондента «РГ» ледяные пробки все же удалось растопить, хоть какое-то тепло проникло в комнаты. Но батареи горячими никак не назовешь. Оказалось, что даже этому радоваться преждевременно. Через несколько часов нам в редакцию позвонили и сказали, что отопление снова выключили совсем.
Когда в каждой квартире работают тепловентиляторы или электрокамины, естественно, периодически выбивает пробки. Греться по очереди. Все коммунальные ресурсы в здании оплачиваются по приборам учета. Так что по итогам месяца люди ждут астрономических счетов за свет.
— У меня муж на СВО, я дома с тремя детьми, — говорит Марина, жительница квартиры на втором этаже. — Я спустила воздух в батареях, но не помогло. Сверху радиатор еще теплый, а снизу ледяной. Я хожу в спортивном костюме, а сверху надеваю махровый халат. Дочка спит под одеялом и пледом.
Оптимистичнее всех настроены пенсионеры Александр и его жена Валентина. Хотя в их квартире всего десять градусов… Чего? Не тепла же. Скажем так: десять градусов выше ноля. Хозяева встречают меня в верхней одежде. Шуба, шапка. К потугам коммунальщиков относятся сочувственно.
— Они что-то пытаются сделать, но молодые, неопытные, видать, — разводит руками Валентина. — Ложусь в кровать в пальто, укрываюсь тремя одеялами, обкладываюсь четырьмя бутылками с горячей водой.
— Я уже приспособился. Кухню изолировал занавеской, нагреваю ее газом. А всю квартиру бесполезно прогревать, — вздыхает ее супруг.
Представитель УК «Глобал ПРО» в домовом чате ответил на претензии жильцов: «При 100 процентах собираемости ваш дом должен приносить 16 800 рублей в месяц. Только новый ввод на дом нам обошелся в 21 700 рублей. Заменено два участка трубы на верхнем розливе, так как были большие течи, стоимость материала — 7690 рублей. Мне проще выдать акт о происшествии, где будут указаны подробности происшествия и виновник в лице концессий, и разбирайтесь дальше, как хотите».
На наш запрос в администрации Волгограда отреагировали таким образом: «По информации, предоставленной УК “Глобал ПРО”, обслуживающей многоквартирный дом № 3 по ул. Калининградская, 12 февраля завершены восстановительные работы на внутридомовых коммуникациях. В настоящее время система отопления МКД работает штатно. В случае завоздушивания батарей в отдельных комнатах, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию, которая оперативно проведет регулировку системы». Не сказать, что все прояснилось.
— Основными причинами длительного отсутствия коммунального блага в жилых помещениях стали не только сложные погодные условия, но и отсутствие должной заинтересованности и профессионализма в действиях руководителей управляющей организации, а также должностных лиц администрации Советского района Волгограда, — полагает пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в области Юрий Корзеев.
В пресс-службе региональной прокуратуры нашему изданию сообщили, что организована проверка, ситуация на контроле. Действительно, после ухода нашего журналиста сотрудники надзорного ведомства появились на Калининградской. Перерасчет за электроэнергию гражданам сделают, если они обратятся с соответствующим заявлением.
Справка «РГ»
В январе Госжилнадзором Волгоградской области привлечены к административной ответственности 27 организаций за нарушения жилищного законодательства. Вынесено 39 постановлений на общую сумму штрафов 3,5 миллиона рублей. В том числе, за неправильное обеспечение коммунальными услугами.
Если ваша УК не исполняет свои обязанности, направьте официальное обращение с фактами через ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги. Дом», почтой или лично. Горячая линия Госжилнадзора: (8442) 35−21−98. Жители Волгограда могут обращаться в департамент ЖКХ и ТЭК администрации города (400074, ул. Козловская, 39А), жители других муниципалитетов — в администрации городских округов или областную инспекцию Госжилнадзора.