Жителя Лысьвы посадят на 8 лет за жестокое избиение старушки

Спустя несколько месяцев, в январе 2025 года, произошёл более тяжкий эпизод. В подъезде одного из домов злоумышленник встретил незнакомую женщину. Когда она зашла в квартиру и не успела закрыть дверь, мужчина проник внутрь. В прихожей он напал на хозяйку и жестоко избил её. Пострадавшая получила серьёзные травмы. После этого нападавший похитил ценные вещи и скрылся.