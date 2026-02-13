Жителя Лысьвы посадят на 8 лет за жестокое избиение старушки

В Лысьве вынесли приговор 29-летнему местному жителю, обвиняемому в краже и разбойном нападении. Решение принял Лысьвенский городской суд Пермского края.
Как установил суд, первое преступление мужчина совершил летом 2024 года. Он нашёл мобильный телефон возле жилого дома и решил оставить его себе.
Спустя несколько месяцев, в январе 2025 года, произошёл более тяжкий эпизод. В подъезде одного из домов злоумышленник встретил незнакомую женщину. Когда она зашла в квартиру и не успела закрыть дверь, мужчина проник внутрь. В прихожей он напал на хозяйку и жестоко избил её. Пострадавшая получила серьёзные травмы. После этого нападавший похитил ценные вещи и скрылся.
Суд признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса — за кражу и разбой с незаконным проникновением в жилище. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.