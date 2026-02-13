Под Волгоградом мужчина убил сводного брата из-за наследства

В Михайловке возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве сводного брата. Расследование ведет Следственный комитет России по Волгоградской области.
По данным следствия, в один из дней мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к родственнику. Поводом стали разногласия по поводу раздела наследства после смерти матери. Между мужчинами началась словесная ссора, которая переросла в конфликт.
Во время выяснения отношений подозреваемый во дворе дома взял топор и нанес брату несколько ударов по голове. Потерпевший скончался на месте.
После произошедшего мужчина сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции задержали его.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирают доказательства. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.