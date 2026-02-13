Обезглавившего и расчленившего тело матери жителя Башкирии отправили в СИЗО

В Кумертау суд отправил в СИЗО 25-летнего парня, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Башкирии.
По версии следствия, все произошло на кухне в квартире. Молодой человек поссорился с матерью, и в какой-то момент он решил расправиться с ней. Он прошел в ванную, взял топор, вернулся на кухню, где женщина сидела за столом, схватил ее за одежду, сбросил на пол и и стал бить топором по шее, пока голова не отделилась от тела.
Пытаясь скрыть следы жестокой расправы, парень расчленил тело. Части останков он разложил по полиэтиленовым пакетам, стеклянным банкам и пластиковым тазам.
На суде сам мужчина и его защитник настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением, однако суд счел доводы следствия убедительными и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
