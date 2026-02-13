Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обезглавившего и расчленившего тело матери жителя Башкирии отправили в СИЗО

В Башкирии 25-летний мужчина убил мать топором и спрятал останки в банки и тазы.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау суд отправил в СИЗО 25-летнего парня, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Башкирии.

По версии следствия, все произошло на кухне в квартире. Молодой человек поссорился с матерью, и в какой-то момент он решил расправиться с ней. Он прошел в ванную, взял топор, вернулся на кухню, где женщина сидела за столом, схватил ее за одежду, сбросил на пол и и стал бить топором по шее, пока голова не отделилась от тела.

Пытаясь скрыть следы жестокой расправы, парень расчленил тело. Части останков он разложил по полиэтиленовым пакетам, стеклянным банкам и пластиковым тазам.

На суде сам мужчина и его защитник настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением, однако суд счел доводы следствия убедительными и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.