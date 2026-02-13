Генпрокуратура предъявила антикоррупционный иск Анне Миньковой

Однако на сайте суда указано, что иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Кроме того, согласно карточке дела, иск, зарегистрированный в Прикубанском суде в 10:02 пятницы, принят судом к производству уже в 11:19.