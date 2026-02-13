Генпрокуратура предъявила антикоррупционный иск Анне Миньковой

Ответчиками по делу в карточке дела указаны Минькова Анна Алексеевна, Миньков Вадим Евгеньевич, Миньков Иван Вадимович, Мочалов Александр Станиславович, Мочалов Владимир Станиславович, Двадненко Светлана Ивановна. Кроме замгенпрокурора РВ Н. А. Винниченко, в деле также участвуют территориальной управление Росимущества и служба судебных приставов.
Является ли ответчица Анна Алексеевна Минькова экс-вице-губернатором Кубани, к которой у следственных органов в январе возникли вопросы, в пресс-службах судебных структур Кубани изданию не уточнили. В крайпрокуратуре информацию по иску также предоставить не смогли.
Однако на сайте суда указано, что иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Кроме того, согласно карточке дела, иск, зарегистрированный в Прикубанском суде в 10:02 пятницы, принят судом к производству уже в 11:19.
Дело будет рассматривать судья Юлия Бубнова, которая уже назначила дату судебного разбирательства. Заседание назначено на 31 марта.