В Азове под следствие попали врач и замглавного врача районной больницы

В Азове заместителя главного врача районной больницы и его подчиненную заподозрили в уголовном преступлении. Сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным СК, замглавы медучреждения знал, что одна из врачей не исполняет свои обязанности и не соблюдает рабочий режим, но при этом неоднократно подписывал для нее подложные табели учета рабочего времени. В итоге на основании фальшивых данных врачу было начислено более 325 тысяч рублей, женщина незаконно получила и потратила эти деньги.
Теперь заместителю главного врача инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285, УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сотрудница больницы подозревается в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).
Известно, что оперативную работу в рамках дела провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области).
