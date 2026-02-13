В Азове под следствие попали врач и замглавного врача районной больницы

По данным СК, замглавы медучреждения знал, что одна из врачей не исполняет свои обязанности и не соблюдает рабочий режим, но при этом неоднократно подписывал для нее подложные табели учета рабочего времени. В итоге на основании фальшивых данных врачу было начислено более 325 тысяч рублей, женщина незаконно получила и потратила эти деньги.