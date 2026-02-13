Из-за аварий после ледяного дождя без света остались более семи тысяч жителей Калининградской области

Боремся с последствиями ледяного дождя. Провода буквально за час покрываются льдом. Из-за многочисленных аварий без света остаются почти семь тысяч жителей. Наши энергетики мобилизовали все свои ресурсы, при необходимости запросим дополнительную помощь. Сейчас на смене 59 групп и 92 единицы техники.