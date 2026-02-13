Из-за аварий после ледяного дождя без света остались более семи тысяч жителей Калининградской области

Из-за аварий на электрических сетях после ледяного дождя без света остались более семи тысяч жителей Калининградской области. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
Боремся с последствиями ледяного дождя. Провода буквально за час покрываются льдом. Из-за многочисленных аварий без света остаются почти семь тысяч жителей. Наши энергетики мобилизовали все свои ресурсы, при необходимости запросим дополнительную помощь. Сейчас на смене 59 групп и 92 единицы техники.
Аварийные бригады работают в Зеленоградском и Гурьевском округах: в посёлках Малиновка, Заозерье, Черемхово, Малинники, Авангардное, Владимировка. По словам губернатора, в случае экстренной необходимости 19 дизельных генераторов обеспечат электроэнергией школы, детсады, поликлиники и другие социальные объекты.
Местных жителей просят сообщать об отключениях и оборванных проводах по единому круглосуточному номеру 8 800 220−0−220 (короткий для мобильных телефонов — 220).
«Уже завтра в область вернутся морозы. Синоптики прогнозируют до −25. Готовимся к гололёду и другим напастям. Берегите себя и близких», — добавил Беспрозванных.
Ранее МЧС предупреждало, что в ночь на пятницу, 13 февраля, в Калининградской области ожидается ледяной дождь, мокрый снег и гололедица. В предстоящие выходные в регионе обещают сильные ночные морозы.