Житель Нижнекамска обманул чиновников ради жилищного сертификата на 5 млн рублей

По материалам дела, с 2022 по 2025 год мужчина предоставил в исполком Нижнекамского района заведомо ложные сведения о доходах своей семьи. В результате на основании поддельных документов он получил жилищный сертификат на 5,1 млн рублей.
Вину фигурант не признал. В обеспечение возможного возмещения ущерба на его имущество наложен арест на сумму 974 тысяч рублей.
Напомним, что в 2025 году сообщалось о резонансной истории с выдачей жилищного сертификата 33-летнему уроженцу Таджикистана. Самого мужчину брали под стражу, в его супругу обвиняли в незаконном получении российского гражданства — на основании подложных документов о владении необходимым уровнем русским языком.
Вскоре после этой истории глава Нижнекамска Рамиль Муллин покинул свой пост. А председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал представить доклад о результатах проверки возможных нарушений при выдаче сертификата.