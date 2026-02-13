В Воронеже вынесли приговор торговцам табачным контрафактом на 1,5 миллиона

Следствие установило, что преступная деятельность развернулась в июле 2025 года. Сообщники приобрели партию поддельных табачных изделий в Липецкой области, после чего перевезли их в Воронеж для хранения и дальнейшей перепродажи. Торговлю контрафактом они вели как в самом городе, так и по всей области, не имея при этом никаких лицензий и обязательных акцизных марок на продукции.