В Воронеже вынесли приговор торговцам табачным контрафактом на 1,5 миллиона

Полиция изъяла у сообщников нелегальный товар, закупленный в Липецкой области.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Воронежа признал виновными двух местных жителей — 41-летнего Евгения Шевченко и 42-летнего Сергея Каланчина. Мужчины организовали схему по продаже нелегальных сигарет в особо крупном размере. Полиция изъяла из оборота товар на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. За незаконный бизнес по предварительному сговору сообщники получили условные сроки и денежные штрафы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 13 февраля.

Следствие установило, что преступная деятельность развернулась в июле 2025 года. Сообщники приобрели партию поддельных табачных изделий в Липецкой области, после чего перевезли их в Воронеж для хранения и дальнейшей перепродажи. Торговлю контрафактом они вели как в самом городе, так и по всей области, не имея при этом никаких лицензий и обязательных акцизных марок на продукции.

Помимо лишения свободы (два года условно для Шевченко и полтора года для Каланчина), суд конфисковал автомобиль, на котором Каланчин перевозил поддельные сигареты.