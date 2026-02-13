В Самарской области суд вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом

В суде установили, что вечером 24 августа подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Киа Рио» и двигался по автодороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. У села Шигоны он наехал на мужчину, который на обочине менял колесо у своего автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.