Полиция опровергла информацию о задержании жены полковника в Геленджике

Задержание жены полковника за переписку с СБУ в аэропорту Геленджика оказалось фейком.

Источник: Комсомольская правда

В интернете появилась недостоверная информация о задержании сотрудниками уголовного розыска УМВД по Новороссийску в аэропорту Геленджика жены полковника вооруженных сил России за переписку с СБУ. Однако официальные органы быстро опровергли фейк.

«Данная информация не соответствует действительности, а публикация содержит явные и грубые признаки подделки», — рассказали в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что злоумышленники использовали технологию дипфейка, создав аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Александра Рунова. Эта звуковая запись была синхронизирована с видеокадрами, взятыми из официальных комментариев ведомства.

В ведомстве обратились к журналистам и блогерам с просьбой использовать только проверенные и официальные источники информации и тщательно проверять распространяемые данные.