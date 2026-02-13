В Электростали 13-летний школьник поджег АЗС по указанию мошенников. Видео

В подмосковной Электростали полиция установила личность подростка, совершившего поджог на автозаправочной станции. 13-летнего школьника обманом и угрозами заставили пойти на преступление интернет-злоумышленники, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Огонь полностью уничтожил две топливные колонки, но обошлось без пострадавших. Полиция быстро вычислила поджигателя, которым оказался 13-летний мальчик, убежавший с заправки сразу после начала возгорания.
На допросе в присутствии родителей школьник признался, что еще в декабре начал общаться с анонимами в мессенджере. Сначала незнакомцы втерлись к нему в доверие, но позже перешли к шантажу и запугиванию, требуя сжечь бензоколонку.
Сейчас полиция выясняет все детали инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.