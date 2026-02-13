Ричмонд
В Электростали 13-летний школьник поджег АЗС по указанию мошенников. Видео

В Электростали правоохранители разбираются в обстоятельствах поджога на автозаправочной станции, совершенного несовершеннолетним. 13-летний школьник признался, что уничтожил имущество из-за шантажа со стороны интернет-кураторов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В подмосковной Электростали полиция установила личность подростка, совершившего поджог на автозаправочной станции. 13-летнего школьника обманом и угрозами заставили пойти на преступление интернет-злоумышленники, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Огонь полностью уничтожил две топливные колонки, но обошлось без пострадавших. Полиция быстро вычислила поджигателя, которым оказался 13-летний мальчик, убежавший с заправки сразу после начала возгорания.

На допросе в присутствии родителей школьник признался, что еще в декабре начал общаться с анонимами в мессенджере. Сначала незнакомцы втерлись к нему в доверие, но позже перешли к шантажу и запугиванию, требуя сжечь бензоколонку.

Сейчас полиция выясняет все детали инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.