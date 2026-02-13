Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске под колесами иномарки погибла женщина

В Волгодонске пешеход погибла после наезда иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 февраля в Волгодонске произошло смертельное ДТП. В районе дома № 76 по улице Железнодорожной автомобиль «Хендай Акцент» сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, 44-летний водитель не справился с управлением и не выбрал безопасную скорость. В результате он совершил наезд на 49-летнего пешехода, которая находилась на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили сразу после аварии. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.