В Волгодонске под колесами иномарки погибла женщина

Утром 13 февраля в Волгодонске произошло смертельное ДТП. В районе дома № 76 по улице Железнодорожной автомобиль «Хендай Акцент» сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным полиции, 44-летний водитель не справился с управлением и не выбрал безопасную скорость. В результате он совершил наезд на 49-летнего пешехода, которая находилась на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили сразу после аварии. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.