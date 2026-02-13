Ричмонд
Хинштейн: После атаки ВСУ четыре района Курской области остались без света

Украинские войска атаковали энергообъекты в Рыльском районе Курской области. Об этом заявил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

В результате повреждения ЛЭП без света остались Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы перебои с теплоснабжением.

«Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. Ситуацию держу на контроле», — добавил Хинштейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области. Под удар попали территориальное отделение администрации, гуманитарный штаб и отделение «Почты Таврии». Один человек ранен.

