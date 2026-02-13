Хинштейн: После атаки ВСУ четыре района Курской области остались без света

В результате повреждения ЛЭП без света остались Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы перебои с теплоснабжением.
«Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. Ситуацию держу на контроле», — добавил Хинштейн.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области. Под удар попали территориальное отделение администрации, гуманитарный штаб и отделение «Почты Таврии». Один человек ранен.
