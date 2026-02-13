Ричмонд
Владимир Горин назначен начальником МЧС по Башкирии

В Башкирии официально утвердили главу МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Горин официально занял пост начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно данным МЧС, Горин — выпускник Екатеринбургского пожарно-технического училища и Уфимского юридического института МВД. Позже окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России.

Карьеру начинал в Мелеузе и Мелеузовском районе, где с 1997 года служил в органах пожнадзора. С 2013 года работал в руководящем составе управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка. В октябре 2021-го стал замначальника Главного управления.

С июня прошлого года по февраль нынешнего временно исполнял обязанности руководителя. Теперь приставка «врио» исчезла.

