В Калининграде 56-летнюю женщину будут судить за секс возле Вечного огня

В Калининграде суд рассмотрит дело 56-летней женщины, которая занялась сексом возле Вечного огня на мемориале на улице Комсомольской. О предстоящем заседании сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, ночью 4 сентября 2025 года женщина и ее недавний знакомый (его уголовное дело выделено в отдельное производство) на территории братской могилы советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга, вступили в интимную близость. Все случилось возле чаши Вечного огня.
Сама дама заявила, что тогда у нее был день рождения, ей наскучило сидеть дома в одиночестве, и во время прогулки она познакомилась с молодым человеком. Вместе долго гуляли и «решили совершить половой акт около чаши Вечного огня, поскольку было холодно, и они сильно замерзли».