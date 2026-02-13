Ричмонд
Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев

КАЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Жительница Казани фиктивно зарегистрировала в своей квартире в 2025 году 1,2 тысячи иностранных граждан, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщило МВД по Татарстану.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан установили, что 47-летняя жительница Казани занимается фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. При проверке полицейские выяснили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Р. Зорге, более 1200 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

По данным полиции, доказано, что ни один из зарегистрированных иностранцев по данному адресу не проживал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации», по которой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.