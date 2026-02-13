Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев

«Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан установили, что 47-летняя жительница Казани занимается фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. При проверке полицейские выяснили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Р. Зорге, более 1200 иностранных граждан», — говорится в сообщении.