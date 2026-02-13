Двух нижегородских школьниц спасли на берегу Оки

В Ленинском районе Нижнего Новгорода успешно завершилась спасательная операция на берегу Оки. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале со ссылкой на городскую службу спасения. Две школьницы спустились к воде, однако крутой подъем и состояние береговой линии не позволили им вернуться назад своими силами.
Оказавшиеся поблизости очевидцы вовремя заметили детей и обратились в службу «112». На место оперативно прибыли городские спасатели, которые эвакуировали девочек из опасной зоны. После завершения операции школьниц передали родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Глава города поблагодарил неравнодушных граждан за бдительность и призвал нижегородцев к осторожности. В связи с крайне переменчивой погодой прогулки вблизи водоемов и выход на лед сейчас представляют серьезную угрозу. Родителям настоятельно рекомендуется провести профилактические беседы с детьми о правилах безопасности в зимне-весенний период.