Двух нижегородских школьниц спасли на берегу Оки

В Ленинском районе Нижнего Новгорода успешно завершилась спасательная операция на берегу Оки. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале со ссылкой на городскую службу спасения. Две школьницы спустились к воде, однако крутой подъем и состояние береговой линии не позволили им вернуться назад своими силами.