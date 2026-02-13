Серийным вором нижнего белья в Новой Зеландии оказался кот

По словам директора Марамы Стюарт, вещи особенно часто пропадали в сезон работы школьного бассейна. Сначала сотрудники находили по дороге к школе одиночные кроссовки, очки, плавки и полотенца. Предметы лежали вдоль тротуара, и долгое время никто не мог понять, кто за этим стоит.