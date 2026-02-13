Ричмонд
В Кишиневе бывший сотрудник троллейбусного парка напал на кондуктора и забрал дневную выручку: Суд приговорил его к тюремному заключению

Подсудимый признал свою вину, однако это не спасло его от реального срока.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе вынесен приговор 42-летнему работнику троллейбусного парка, который напал на кондуктора ради дневной выручки. Инцидент произошел в конце смены: злоумышленник дождался коллегу у здания парка, ударил её электрошокером и отобрал сумку с деньгами и личными вещами.

Пострадавшая оперативно сообщила о случившемся в диспетчерскую, что позволило полиции быстро задержать подозреваемого. Мужчина признал свою вину, однако это не спасло его от реального срока — ближайшие годы он проведет в тюрьме.

