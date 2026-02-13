Уралец пойдет под суд за экстремистские граффити по заданию куратора

Кировский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дело местного жителя Даниила Нурыева. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий и иных сооружений, совершенный группой лиц по мотиву национальной ненависти и вражды». Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Как полагает обвинение, Нурыев в составе группы наносил на здания краской надписи экстремистского содержания на иностранном языке.
— По данным следствия, задание на совершение противоправных действий поступило фигуранту через один из мессенджеров, — передает инстанция.
Рассматривать уголовное дело будут 16 февраля в 10:30. Судьей назначена А. Евладова.
Виновнику может грозить ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Возможно и ограничение свободы на тот же срок.