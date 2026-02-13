Ричмонд
Уралец пойдет под суд за экстремистские граффити по заданию куратора

На Урале будут судить мужчину, сделавшего граффити с запрещенными надписями.

Источник: Комсомольская правда

Кировский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дело местного жителя Даниила Нурыева. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий и иных сооружений, совершенный группой лиц по мотиву национальной ненависти и вражды». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как полагает обвинение, Нурыев в составе группы наносил на здания краской надписи экстремистского содержания на иностранном языке.

— По данным следствия, задание на совершение противоправных действий поступило фигуранту через один из мессенджеров, — передает инстанция.

Рассматривать уголовное дело будут 16 февраля в 10:30. Судьей назначена А. Евладова.

Виновнику может грозить ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Возможно и ограничение свободы на тот же срок.