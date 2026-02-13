Ричмонд
До 5 лет грозит жительнице Казани, прописавшей у себя 1200 мигрантов

В Казани на улице Зорге выявили «резиновую» квартиру. 47-летняя хозяйка фиктивно зарегистрировала более 1200 иностранцев. Ей грозит уголовная ответственность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице Татарстана полиция выявила факт организации массовой фиктивной регистрации иностранцев. 47-летняя местная жительница подозревается в постановке на учет рекордного количества мигрантов в одной квартире. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники Управления по вопросам миграции установили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своем жилье, расположенном в доме на улице Рихарда Зорге, более 1200 иностранных граждан.

Полицейская проверка подтвердила, что реальность расходилась с документами и ни один из сотен «жильцов» по данному адресу фактически не проживал.

По установленным результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», и женщине может грозить до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.