До 5 лет грозит жительнице Казани, прописавшей у себя 1200 мигрантов

В столице Татарстана полиция выявила факт организации массовой фиктивной регистрации иностранцев. 47-летняя местная жительница подозревается в постановке на учет рекордного количества мигрантов в одной квартире. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Сотрудники Управления по вопросам миграции установили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своем жилье, расположенном в доме на улице Рихарда Зорге, более 1200 иностранных граждан.
Полицейская проверка подтвердила, что реальность расходилась с документами и ни один из сотен «жильцов» по данному адресу фактически не проживал.
По установленным результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», и женщине может грозить до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.