До 5 лет грозит жительнице Казани, прописавшей у себя 1200 мигрантов

В столице Татарстана полиция выявила факт организации массовой фиктивной регистрации иностранцев. 47-летняя местная жительница подозревается в постановке на учет рекордного количества мигрантов в одной квартире. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.