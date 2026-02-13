В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера

По предварительным данным правоохранителей, ЧП произошло 13 февраля на кольце в районе Центрального рынка Симферополя.
«Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством “СИМАЗ”, на перекрестке с круговым движением допустил наезд на пешехода 1939 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили правоохранители.
Сотрудниками Госавтоинспекции города проводится проверка, выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, рекомендуем использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники», — напомнили в полиции.
