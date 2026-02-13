Жительницу Самары отправили в колонию на 20 лет за государственную измену

В Самаре 36-летнюю женщину осудили за государственную измену и незаконное изготовление взрывчатки. В сентябре 2023 года Ирина Измайлова была за границей, на территории одного из государств Восточной Европы. Там она контактировала с представителями ГУР Украины и планировала выполнять их задания, чтобы нанести ущерб безопасности России.
«Женщина осуществляла сбор и передачу информации в отношении объектов критически важной инфраструктуры», — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.
Самарчанка по указанию куратора перевезла через границу наушники, в которых были скрыты печатные платы с радиоэлементами и компонентами. Это устройство можно было использовать, чтобы привести в действие взрывное устройство. Женщина изготовила инициирующее взрывчатое вещество, чтобы потом провести диверсию по указке спецслужб Украины.
Жительницу Самары признали виновной и приговорили к 20 годам колонии общего режима, а также ограничению свободы на полтора года и штрафу 250 тысяч рублей. Позже 4-ый Апелляционный суд общей юрисдикции оставил этот приговор в силе.