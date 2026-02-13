Жительницу Самары отправили в колонию на 20 лет за государственную измену

В Самаре 36-летнюю женщину осудили за государственную измену и незаконное изготовление взрывчатки. В сентябре 2023 года Ирина Измайлова была за границей, на территории одного из государств Восточной Европы. Там она контактировала с представителями ГУР Украины и планировала выполнять их задания, чтобы нанести ущерб безопасности России.