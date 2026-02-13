Пятеро жителей Тирасполя и Бендер обвиняются в переправке в ЕС более 100 граждан Украины: Мужчин перевозили через Молдову и брали с каждого до 10 тысяч долларов

Схема заработала в 2022 году, когда большинство платежей осуществлялось в традиционной валюте. В 2023 году она приобрела более широкий размах, и выплаты в основном производились в криптовалюте Binance с комиссией в размере 4000 — 10 000 долларов для клиентов, которых они находили в мобильном приложении Telegram.