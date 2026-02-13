Ричмонд
Пятеро жителей Тирасполя и Бендер обвиняются в переправке в ЕС более 100 граждан Украины: Мужчин перевозили через Молдову и брали с каждого до 10 тысяч долларов

Общая прибыль схемы составила примерно 230 000 000 леев.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро жителей Тирасполя и Бендер обвиняются молдавской прокуратурой в организации «незаконной миграции более 100 граждан Украины, пригодных для боевых действий, в Европейский союз» через территорию Молдовы.

Схема заработала в 2022 году, когда большинство платежей осуществлялось в традиционной валюте. В 2023 году она приобрела более широкий размах, и выплаты в основном производились в криптовалюте Binance с комиссией в размере 4000 — 10 000 долларов для клиентов, которых они находили в мобильном приложении Telegram.

Таким образом, общая прибыль составила примерно 230 000 000 леев.

По запросу прокуроров был наложен арест на сумму более 750 000 леев с криптовалютного счета одного из членов преступной группы, ответственного за конвертацию полученных криптоактивов в другие традиционные валюты. Также были арестованы транспортные средства на сумму почти 500 000 леев.