Пятеро жителей Тирасполя и Бендер обвиняются в переправке в ЕС более 100 граждан Украины: Мужчин перевозили через Молдову и брали с каждого до 10 тысяч долларов

Пятеро жителей Тирасполя и Бендер обвиняются молдавской прокуратурой в организации «незаконной миграции более 100 граждан Украины, пригодных для боевых действий, в Европейский союз» через территорию Молдовы.
Схема заработала в 2022 году, когда большинство платежей осуществлялось в традиционной валюте. В 2023 году она приобрела более широкий размах, и выплаты в основном производились в криптовалюте Binance с комиссией в размере 4000 — 10 000 долларов для клиентов, которых они находили в мобильном приложении Telegram.
Таким образом, общая прибыль составила примерно 230 000 000 леев.
По запросу прокуроров был наложен арест на сумму более 750 000 леев с криптовалютного счета одного из членов преступной группы, ответственного за конвертацию полученных криптоактивов в другие традиционные валюты. Также были арестованы транспортные средства на сумму почти 500 000 леев.