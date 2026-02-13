Сбил человека и протаранил машину: в Гурьевском районе произошло смертельное ДТП

В пятницу, 13 февраля, в 07:30 на 5,4 км трассы Калининград — Мамоново 2 ехал Peugeot под управлением 79-летнего мужчины. Водитель сбил пешехода и врезался в Toyota. 45-летний пострадавший, который оказался также и водителем второго авто, скончался на месте до приезда медиков. Его машину от столкновения отбросил с обочины на проезжую часть.