В Новочеркасске произошло частичное обрушение кровли дома

— Пострадавших нет. Дом был признан аварийным в декабре 2024 года. После случившегося оперативно прибыли спасатели, экстренные службы, а также представители администрации. Для безопасности отключено газоснабжение. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории здания, — написал в своем телеграм-канале Павел Исаков.