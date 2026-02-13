Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске произошло частичное обрушение кровли дома

Ввели режим ЧС: в Новочеркасске частично обрушилась кровля аварийного дома.

Источник: телеграм-канал главы Новочеркасска Павла Исакова

В Новочеркасске, на улице Юности, 11, произошло частичное обрушение кровли аварийного многоквартирного дома, в котором проживают 62 человека. Все случилось вчера, 12 февраля, а к этому моменту уже провели заседание комиссии по ЧС, сообщил глава города Павел Исаков.

— Пострадавших нет. Дом был признан аварийным в декабре 2024 года. После случившегося оперативно прибыли спасатели, экстренные службы, а также представители администрации. Для безопасности отключено газоснабжение. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории здания, — написал в своем телеграм-канале Павел Исаков.

Также глава города поручил начать процесс переселения жильцов дома. Рассматриваются возможности использования пунктов временного размещения и расселения людей в квартиры маневренного фонда.

— Осознаю всю сложность ситуации и хочу заверить, что мы прилагаем максимум усилий для ее разрешения. Завтра планирую лично встретиться с жителями дома, — добавил Павел Исаков.