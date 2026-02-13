В Новочеркасске произошло частичное обрушение кровли дома

В Новочеркасске, на улице Юности, 11, произошло частичное обрушение кровли аварийного многоквартирного дома, в котором проживают 62 человека. Все случилось вчера, 12 февраля, а к этому моменту уже провели заседание комиссии по ЧС, сообщил глава города Павел Исаков.
— Пострадавших нет. Дом был признан аварийным в декабре 2024 года. После случившегося оперативно прибыли спасатели, экстренные службы, а также представители администрации. Для безопасности отключено газоснабжение. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории здания, — написал в своем телеграм-канале Павел Исаков.
Также глава города поручил начать процесс переселения жильцов дома. Рассматриваются возможности использования пунктов временного размещения и расселения людей в квартиры маневренного фонда.
— Осознаю всю сложность ситуации и хочу заверить, что мы прилагаем максимум усилий для ее разрешения. Завтра планирую лично встретиться с жителями дома, — добавил Павел Исаков.