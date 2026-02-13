Мэра села Деренеу освободили после задержания во время столкновений у местного храма

Чиновника задержали в среду вечером после инцидента возле местной церкви. Там развернулось противостояние между представителями митрополии Молдовы, местными прихожанами и представителями Бессарабской митрополии. Последние намеревались захватить храм, против чего выступили прихожане. Правоохранители оцепили церковь и не пускали внутрь противников перехода храма под другую юрисдикцию.
Кроме Ревенко, также были задержаны представитель митрополии Молдовы и четверо местных жителей. Среди задержанных оказался и их адвокат Марин Сардарь. Он заявил, что является членом Союза адвокатов и его задержание сопровождалось грубыми нарушениями закона.
Также был освобожден еще один из защищавших церковь в Деренеу — отец пятерых детей. Мужчину освободили, но под запрет на выезд из страны на 60 дней.
Судебные разбирательства по вопросу избрания меры пресечения для них до сих пор продолжаются.
Во время рассмотрения дел против всех задержанных, к суда приехали односельчане и священники, чтобы выразить свою поддержку. Также присутствовали представители оппозиционных партий.
Ситуация вокруг храма в Деренеу
Напомним, в январе 2026 года церковь в селе Деренеу Кэлэрашского района была оцеплена полицией. Местный священник вместе с семьей закрылся в храме, чтобы не дать Бессарабской митрополии его захватить. Представители митрополии Молдовы много раз пытались уговорить правоохранителей впустить их в церковь, но получали отказ. Службы проходили на улице у стен храма.
В среду вечером около 150 человек, включая священников и прихожан, удалось прорвать полицейский кордон и попасть в местный храм, где была проведена вечерняя служба.
После этого полицейские, стоявшие в оцеплении вокруг церкви, отказались выпускать из нее зашедших прихожан. В результате инцидента полиция с участием подразделения спецназа задержала примара Деренеу и адвоката священника, представителя митрополии Кишинева и всея Молдовы. Также, как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, были задержаны четверо местных жителей.