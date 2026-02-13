Мэра села Деренеу освободили после задержания во время столкновений у местного храма

Напомним, в январе 2026 года церковь в селе Деренеу Кэлэрашского района была оцеплена полицией. Местный священник вместе с семьей закрылся в храме, чтобы не дать Бессарабской митрополии его захватить. Представители митрополии Молдовы много раз пытались уговорить правоохранителей впустить их в церковь, но получали отказ. Службы проходили на улице у стен храма.