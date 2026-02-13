Ричмонд
В Новочеркасске ввели режим ЧС после обрушения кровли в аварийном доме

Жильцов пятиэтажки на улице Юности начали расселять, газ отключен.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске, на территории многоквартирного дома по улице Юности, локально введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Павел Исаков.

ЧП произошло в доме № 11 в микрорайоне Донском. Там частично обрушилась кровля. Пострадавших, по информации городских властей, нет. Здание еще в декабре 2024 года признали аварийным. В нем зарегистрированы 62 человека.

На место сразу выехали спасатели, экстренные службы и представители администрации. Чтобы избежать новых рисков, газ в доме отключили.

Глава города провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участвовали прокурор, сотрудники МЧС и ресурсники. Решение приняли единогласно: по данному адресу вводится режим ЧС.

Павел Исаков поручил немедленно начать переселение жителей, взяв вопрос под личный контроль, а в субботу, 14 февраля, планирует встретиться с жильцами. Сейчас рассматривают варианты: пункты временного размещения и квартиры маневренного фонда.

