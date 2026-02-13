Девочка и мужчина пострадали в Подмосковье при падении наледи с крыш

В Ступино ЧП произошло днём 13 февраля на улице Пушкина. Снежно-ледяная масса сорвалась с крыши многоквартирного дома и упала на ребёнка. Девочку с травмами доставили в больницу, врачи оказывают ей помощь.
Примерно в 11 утра аналогичный случай зафиксировали в Солнечногорске на улице Красной. Лёд упал на голову мужчине, он получил серьёзные травмы и также был госпитализирован.
Прокуроры уже начали проверки. Ступинская и Солнечногорская городские прокуратуры выяснят, чистили ли управляющие компании крыши от снега и наледи, вывешивали ли предупредительные ленты и таблички. Ответственным грозят серьёзные санкции, если выяснится, что они халатно отнеслись к своим обязанностям.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Подобный случай произошёл ранее в Кирове, где на 11-летнюю девочку, которая шла в школу, с крыши жилого дома упала большая глыба снега. На видео видно, что девочка не могла подняться самостоятельно, на помощь ей прибежал дворник. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
