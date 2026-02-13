Девочка и мужчина пострадали в Подмосковье при падении наледи с крыш

Подобный случай произошёл ранее в Кирове, где на 11-летнюю девочку, которая шла в школу, с крыши жилого дома упала большая глыба снега. На видео видно, что девочка не могла подняться самостоятельно, на помощь ей прибежал дворник. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.