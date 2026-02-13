В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу «Дома-2»

В тайской Паттайе волонтеры уже несколько дней ищут потерявшую память экс-участницу «Дома-2» и «Минуты славы» Юлию Реутову, передает агентство РИА Новости со ссылкой на российских волонтеров.
Ранее в Сети появилось видео, на котором в северной части Паттайи была запечатлена русскоговорящая девушка в грязной и рваной одежде. Девушка была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи.
«Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова — цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке. Выступала в “Минуте славы” на Первом канале», — рассказала волонтер Светлана Шерстобоева.
Также лидер одной из групп российских волонтеров поделилась, что в настоящее время неизвестно, есть ли у Реутовой необходимые документы, так как в противном случае ее могут задержать за нарушение миграционного законодательства и депортировать.
