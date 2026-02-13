Ричмонд
В Ростовской области в ДТП пострадали двое взрослых и маленький ребенок

После аварии с легковушкой и микроавтобусом в больницу попали двое взрослых и четырехлетний малыш.

Источник: Комсомольская правда

Двое взрослых и маленький ребенок пострадали в ДТП в Ростовской области в пятницу, 13 февраля. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— По предварительным данным, в 14:05 на 56-м километре автодороги «Егорлыкская — Сальск» 54-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Фольксваген Поло». Им управлял 60-летний мужчина, — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадали водитель «Фольксваген Поло», а также его пассажиры — 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Все они доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства аварии.

