Бывшую фигуристку сборной США застрелили в Сент-Луисе при ограблении

В США во время вооружённого ограбления погибла бывшая фигуристка Габриэль Лайнхен. Об этом сообщает The New York Post.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла утром 10 февраля в Сент-Луисе. 28-летняя евушка сидела в машине у популярного кафе, когда к ней подошёл 58-летний Кит Ламон Браун в каске и светоотражающем жилете. Камеры зафиксировали, как он приказал Лайнхен поднять руки и выстрелил в неё. По версии полиции, это было ограбление.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали.

Ранее Life.ru рассказывал, что 51-летний американец Рассел Кот убил шесть человек во Флориде, после чего свёл счёты с жизнью. Полиция установила, что за несколько часов он совершил два нападения в разных городах штата. В Форте-Лодердейле преступник застрелил 46-летнюю Ларису Блюдаю и 18-летнего Бена Азизова — как выяснилось, с одной из жертв он ранее состоял в романтических отношениях. Затем Кот отправился в Сарасоту, где убил ещё четверых: Ольгу Грейнерт, Флориту Столяр, Анатолия Йоффе и Ярослава Блюдого.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

