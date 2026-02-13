Бывшую фигуристку сборной США застрелили в Сент-Луисе при ограблении

Ранее Life.ru рассказывал, что 51-летний американец Рассел Кот убил шесть человек во Флориде, после чего свёл счёты с жизнью. Полиция установила, что за несколько часов он совершил два нападения в разных городах штата. В Форте-Лодердейле преступник застрелил 46-летнюю Ларису Блюдаю и 18-летнего Бена Азизова — как выяснилось, с одной из жертв он ранее состоял в романтических отношениях. Затем Кот отправился в Сарасоту, где убил ещё четверых: Ольгу Грейнерт, Флориту Столяр, Анатолия Йоффе и Ярослава Блюдого.