Одноклассники пропавшей в секте девочки из Петербурга ждут ее освобождения

«Она хорошистка, учится с удовольствием. Друзей у нее немного, с некоторыми ребятами хорошо общалась. Про семью не рассказывала, даже не знали, что есть старшая сестра. За нее все переживаем очень, надеемся, что вернется», — рассказала одноклассница пропавшей в секте девочки.