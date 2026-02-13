Ричмонд
Одноклассники пропавшей в секте девочки из Петербурга ждут ее освобождения

Пропавшая в секте девочка из Санкт-Петербурга хорошо училась в школе. Одноклассники переживают за нее и ждут ее возвращения.

В Санкт-Петербурге 9 февраля исчезли две сестры. 18-летняя Марина повела 11-летнюю младшую сестру на учебу, но в школу он не дошли и перестали выходить на связь. Позже Марина опубликовала видео, в котором заявила, что они с с матерью остаются в религиозной общине.

В беседе с корреспондентом aif.ru о пропавшей в секте младшей девочке рассказали ее одноклассники.

«Она хорошистка, учится с удовольствием. Друзей у нее немного, с некоторыми ребятами хорошо общалась. Про семью не рассказывала, даже не знали, что есть старшая сестра. За нее все переживаем очень, надеемся, что вернется», — рассказала одноклассница пропавшей в секте девочки.

Из открытых источников известно, что девочки жили с отцом, который и обратился за помощью, когда они перестали выходить на связь. По его словам, мать дочерей, его бывшая жена, полтора года назад присоединилась к религиозной общине. Назначен суд по лишению ее родительских прав.