В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора

«Сегодня Центральным районным судом г. Челябинска в отношении ранее задержанного сотрудниками УФСБ России по Челябинской области руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) Семенова Анатолия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.04.2026», — сказал собеседник агентства.