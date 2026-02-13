В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора

«Сегодня Центральным районным судом г. Челябинска в отношении ранее задержанного сотрудниками УФСБ России по Челябинской области руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) Семенова Анатолия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.04.2026», — сказал собеседник агентства.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев — РИА Новости. Суд арестовал до 12 апреля руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.