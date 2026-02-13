Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у «Металлурга» в серии буллитов

В Уфе «Салават Юлаев» по буллитам переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
В первом периоде уфимцы открыли счет усилиями Ремпала после перехвата Броссо. Хозяева имели еще несколько моментов, но вратарь гостей Набоков сыграл надежно.
Во втором периоде «Салават» активно атаковал, но пропустил две шайбы и уступил инициативу.
В третьем периоде Броссо оформил дубль и вывел уфимцев вперед. За четыре минуты до конца «Магнитка» сняла вратаря, сравняла счет и перевела игру в овертайм.
Дополнительное время голов не принесло. В серии буллитов единственный точный бросок на счету Ремпала, который и принес «Салавату» победу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.